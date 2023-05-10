Bodrum'da elektrikli skuterin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, elektrikli skuterin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli skuter, yayaların yoğun olduğu ve trafiğe kapalı olan Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ilerlediği sırada, bir iş yerinden caddeye çıkan yayaya çarptı.

Kadın, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Sürücünün son anda düşmekten kurtulduğu kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücüye tepki gösterdi.

Kadının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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