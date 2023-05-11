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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KURTARAN-2023 Tatbikatı başladı

AA

KURTARAN-2023 Tatbikatı başladı

MUĞLA (AA) - Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2023 Tatbikatı basın safhası başladı.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Avustralya, Bahreyn, Bulgaristan, Güney Kore, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Güney Afrika, Katar, Malezya, Romanya, Singapur, Suudi Arabistan ve Umman'dan 41 gözlemci katılıyor.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan hareket eden TCG Alemdar Denizaltısından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Gemideki brifingde KURTARAN-2023 Tatbikatının bu yıl altıncısının icra edildiğini belirten Kurtarma ve Su Altı komutanı Deniz Albay Cemil Şen, tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatı kapsamında denizaltının aranması, yaşam desteği sağlanması ve personelinin kurtarılmasına ilişkin eğitimler icra edildiğini söyledi.

Şen, tatbikata iştirak eden diğer ülke personeli ile denizaltı kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşılması ve kuvvet komutanlıkları ile kamu kurumları arasında birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz'de icra edilen tatbikat kapsamında milli kurtarma gemileri ile farklı sahalarda dibe oturmuş üç denizaltıya eş zamanlı olarak kurtarma faaliyetleri icra edildiğini belirten Şen, "Tatbikata deniz kuvvetleri komutanlığından 1 fırkateyn, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma gemisi, 2 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 römorkör, 1 deniz karakol uçağı,1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 sat botu, 1 paraşütlü arama kurtarma timi,1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi katılıyor." dedi.

Tatbikatı kapsamında 5 Mayıs'ta seyir brifinginin icra edildiğini anlatan Şen, denizaltı harekat kontrol makamı tarafından 6 Mayıs'ta verilen alarm mesajına istinaden arama kurtarma birlikleri tarafından satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranmasına yönelik usul ve esasların denenerek icra edildiğini kaydetti.

Tatbikatta arama faaliyetlerini müteakiben satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya personel kurtarma araçları ile müdahale edildiğini, denizaltıya harici havalandırmanın sağlanarak acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılmasının sağlandığını belirten Şen, şunları söyledi:

"Paraşütlü arama kurtarma ekibinin kazazedelere ilk müdahale eğitimleri ile kazazedelerin triyaj, tedavi ve tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesine yönelik tatbikat faaliyetleri icra edilmiştir. Kurtaran-2023 tatbikatı basın günü kapsamında tatbikata katılan arama kurtarma unsurlarının tanıtılması ve fiili olarak icra edilecek kurtarma eğitimlerinin yerinde izlenmesi sağlanacaktır."

KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Gününe ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra 31 ülkeden 32 askeri ataşe de katılım sağladı.

Seçkin Gözlemci Günü'nde denizaltı gemisine istinaden arama, enkaz temizleme, dalgıç/ROV ile acil yaşam destek paketi ulaştırma, temel harici havalandırma eğitimleri ile kazazedelere ilk müdahale, tedavi ve tahliyelerine yönelik eğitimler başarıyla icra edildi.

Basın brifingine, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ile komutanlar katıldı.

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