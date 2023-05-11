Bodrum'da İngiliz uyruklu kadın karavanda çıkan yangında öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde karavanda çıkan yangında İngiliz uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Gürece Mahallesi'nde bulunan karavanda yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, karavanın tamamını saran alevlere müdahale etti.



Yangın, ekiplerce güçlükle kontrol atlına alınarak söndürüldü.

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenen yangında, karavandaki bir kişi son anda dışarıya çıkarak kurtulurken, İngiliz uyruklu Hayley Louise Pearce (55) hayatını kaybetti.

Pearce'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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