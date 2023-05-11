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KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi

AA

KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi

MUĞLA (AA) - Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın basın kısmı, senaryo gereği denizaltıya acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması ve 2 yaralının kurtarılmasıyla tamamlandı.

Marmaris Aksaz açıklarındaki tatbikatta, senaryo gereği satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine yönelik kurtarma faaliyeti yapıldı.

Gemideki uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile tespit edilen cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı. Deniz yüzeyine çıkamayan denizaltının yeri sonar cihazlarıyla tespit edildi.

Daha sonra TCG Alemdar Gemisi'nde bulunan birinci sınıf dalgıçlar vasıtasıyla denizaltıya acil yaşam destek paketleri ulaştırıldı.

Denizaltında bulunan iki yaralı da tahliye edildi. Dalgıçlar görevi başarıyla tamamlamasının ardından su yüzüne çıkarken 2 yaralı da gemiye getirildi.

Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedeler tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından yapıldı. Tıbbi alanlarda kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.

Tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.

KURTARAN-2023 Tatbikatı, yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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