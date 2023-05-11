"Bodrum Halk Süt Projesi" dağıtımı devam ediyor

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtımda, tespit edilen ihtiyaç sahibi kişilere pastörize edilmiş 1 litrelik sütler koliler halinde teslim ediliyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında dağıtım ilk olarak Yokuşbaşı, Yeniköy, Türkkuyusu, Tepecik, Turgutreis, Bahçelievler ve Karabağ mahallerinde gerçekleştirildi.

Nisan ve mayısta Bodrum'un tüm mahallelerinde toplam 1239 çocuğa dağıtım yapıldı. Nisan 2022 ile Mayıs 2023 arasında ise 6 bin 397 çocuğa ulaşıldı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yıl boyunca planlanan takvime göre süt dağıtımlarına devam ederken ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklarına destek olacak. İki ayda bir olacak şekilde yapılan dağıtımlar, vatandaşların muhtarlıklar aracılığıyla başvuruları alındıktan sonra belirli periyodlarla sürecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldikten hemen sonra bu projenin hayata geçtiğini belirterek, "Bodrum Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman çocuklar oldu. Eğitimden servise, gıdadan kırtasiye malzemelerine kadar çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarında ailelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Belirli periyodlarla gerçekleştirmiş olduğumuz dağıtımlarda önemli bir sayıya ulaştık. Bodrum Halk Süt Projesi, program çerçevesinde tüm mahallelerimizde devam edecek." dedi.

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