17. Bodrum Uçurtma Festivali'nde elde edilen gelir ilçedeki bir ilkokula aktarılacak

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek 17. Bodrum Uçurtma Festivali'nin geliri, ilkokul öğrencileri için kullanılacak.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karlıova Pr & Organizasyon ve Starthing Sosyal Medya Ajansı işbirliği ile organize edilen festival, 21 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Bodrum Gümbet Değirmenler mevkisinde yapılacak.

Gün boyu sürecek organizasyonda çocuk kulübü oyun ve dansları, kargıdan uçurtma yapımı, yabancı topluluklardan dans gösterileri, yöresel sanatçıların konserleri, Öğretmenler Korosu konseri, bisiklet ödülleri gibi birçok etkinlik olacak.

Etkinlikten elde edilen gelir, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokuluna aktarılacak.

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