Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Marmaris'te sergilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Marmaris'te sergilendi

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Marmaris'te sergilendi

MUĞLA (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tanıtım için ilçeye getirilen Togg T10X, Atatürk Meydanı'nda Türk bayraklarıyla karşılandı.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlardan Ramazan Tekin, Togg'u görmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere minnettar olduğunu dile getirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, meydanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe'den Marmaris'e kadar Togg'a yoğun bir olduğunu söyledi.

İlgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Mete, "Türk halkı özlemiş demek ki. Bu üstün teknolojiyi yakından görmek onlara mutluluk veriyor. Bunu da görebiliyoruz. Dokunup fotoğraf çektiriyorlar. İnceleme fırsatı da buldum. Gerçekten birçok özellik üst segment araçlarda bile yok. Bu otomobil yeni kurulan bir futbol takımının direkt Süper Lig'de mücadele etmesi gibi bir durum. Bu da Türk mühendisliğinin, Türk teknolojisinin üstün bir başarısı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bize bu gururu yaşattıkları için." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerli otomobil Togg, Bodrum'da vatandaşlara tanıtıldı
YEREL HABERLER Yerli otomobil Togg, Bodrum'da vatandaşlara tanıtıldı
17. Bodrum Uçurtma Festivali'nde elde edilen gelir ilçedeki bir ilkokula aktarılacak
YEREL HABERLER 17. Bodrum Uçurtma Festivali'nde elde edilen gelir ...
"Bodrum Halk Süt Projesi" dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER "Bodrum Halk Süt Projesi" dağıtımı devam ediyor
Marmaris'te orman yangını tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını tatbikatı yapıldı
KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
YEREL HABERLER KURTARAN-2023 Tatbikatı'nın basın safhası sona erdi
Marmaris'te polis ekipleri öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Marmaris'te polis ekipleri öğrencilerle bir araya ...
Bodrumspor için öncelikli hedef play-off'a kalmak olacak
YEREL HABERLER Bodrumspor için öncelikli hedef play-off'a kalmak ...
Karavan yangınında İngiliz kadın öldü
YEREL HABERLER Karavan yangınında İngiliz kadın öldü
Muğla'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi ...
Muğla'da eski hastane binası girişinde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Muğla'da eski hastane binası girişinde kadın cesedi ...
Şampiyon Çağdaş Bodrum parkede
YEREL HABERLER Şampiyon Çağdaş Bodrum parkede
Bodrum'da İngiliz uyruklu kadın karavanda çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Bodrum'da İngiliz uyruklu kadın karavanda çıkan ...
'Kurtaran-2023 Tatbikatı'nda basın safhası başladı
YEREL HABERLER 'Kurtaran-2023 Tatbikatı'nda basın safhası başladı
Bodrumspor Play-Off yolunda kenetlendi
YEREL HABERLER Bodrumspor Play-Off yolunda kenetlendi
KURTARAN-2023 Tatbikatı başladı
YEREL HABERLER KURTARAN-2023 Tatbikatı başladı
AK Parti'li Yıldırım: Bu millet kime oy vereceğini iyi bilir
YEREL HABERLER AK Parti'li Yıldırım: Bu millet kime oy vereceğini ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Muğla'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Muğla'da ...
Bodrum'da elektrikli skuterin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bodrum'da elektrikli skuterin yayaya çarpma anı ...
Muğla açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça'da motosiklet sürücülerine reflektör yelek hediye edildi
YEREL HABERLER Datça'da motosiklet sürücülerine reflektör yelek ...
11. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı
YEREL HABERLER 11. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda ...
Datça'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Datça'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Elektrikli skuterin yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Elektrikli skuterin yayaya çarptığı kaza kamerada
Muğla'da yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kadının eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Muğla'da yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kadının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.