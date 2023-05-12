Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Marmaris'te sergilendi

MUĞLA (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tanıtım için ilçeye getirilen Togg T10X, Atatürk Meydanı'nda Türk bayraklarıyla karşılandı.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlardan Ramazan Tekin, Togg'u görmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere minnettar olduğunu dile getirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, meydanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum, Milas, Yatağan, Menteşe'den Marmaris'e kadar Togg'a yoğun bir olduğunu söyledi.

İlgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Mete, "Türk halkı özlemiş demek ki. Bu üstün teknolojiyi yakından görmek onlara mutluluk veriyor. Bunu da görebiliyoruz. Dokunup fotoğraf çektiriyorlar. İnceleme fırsatı da buldum. Gerçekten birçok özellik üst segment araçlarda bile yok. Bu otomobil yeni kurulan bir futbol takımının direkt Süper Lig'de mücadele etmesi gibi bir durum. Bu da Türk mühendisliğinin, Türk teknolojisinin üstün bir başarısı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bize bu gururu yaşattıkları için." diye konuştu.

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