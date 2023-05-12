Bodrum'da Sosyal Etkinlik Merkezi açıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi tarafından Güvercinlik Mahallesi'nde Sosyal Etkinlik Merkezi Projesi hayata geçirildi.

Merkezin açılış töreni, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Karagöl, meclis üyeleri, bölge muhtarları, ilgili birim müdürleri, emekçi kadınlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un her yerinde bu merkezlerin olmasının gerekliliğine vurgu yaparak, vatandaşların ve çocukların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışacaklarını söyledi.

Aras, "2019'dan bugüne kadar 45 bini aşkın insanımız çok farklı dallarda kurslar gördüler. Halk Eğitim Merkezimizle iş birliği içinde açılan kurslarda kursiyerlerimiz meslek öğrenirken yapılan ürünlerin satışına da belediye olarak biz destek olacağız." dedi.

Güvercinlik Mahalle Muhtarı Günay Şafak, mahallelerine böyle bir merkez kazandırdıkları için Belediye Başkanı Aras’a ve çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılarla birlikte kurdele kesimi gerçekleşti ve etkinlik merkezi gezildi.

Bölge yaşayanlarının edinecekleri el becerileri ile ekonomik yaşantılarına katkı sağlayabilecekleri imkanları sunan etkinlik merkezinde, 230 metrekare alana sahip derslik, kütüphane, öğretmen odası, bekleme alanı ve mutfak bulunuyor. Bodrum Belediyesi Güvercinlik Mahallesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde, ilçe Halk Eğitim Müdürlüğünün planlaması doğrultusunda kurslar açılacak.

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