Muğla'da engelliler farkındalık etkinliğinde moral buldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, aralarında fiziksel ve zihinsel engellilerin de bulunduğu grup, düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlendi.
Fethiye Belediyesince Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyler için Aksazlar Plajı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte görme engelli Türk Halk Müziği sanatçısı Eser Tunçoğlu, saz çalıp, türküler söyledi. Bedensel engelli bireyler ile Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi gören zihinsel engelli bireyler hareketli şarkılar eşliğinde oynadı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere, engelli bireylerin de hayatın içinde olması gerektiğini vurguladı.