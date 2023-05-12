Muğla'da tanıtımı yapılan Togg nişanlanacak çift için süslendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesine tanıtım için getirilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg, vatandaşların beğenisine sunulurken ayrıca nişanlanacak bir çift için de süslendi.



Tanıtım amacıyla ilçeye getirilen Togg, nişanı yapılacak Melis Yıldız ile AK Parti Karaçulha Mahallesi temsilcisi Ali Ozan Çınar'ın oğlu Mustafa Çınar için de süslendi. Genç çiftin bindiği Togg, nişanın yapılacağı Karaçulha Mahallesi'ndeki ilkokula getirildi. Bu sırada davetliler de Togg'u görme fırsatı buldu.



AK Parti İlçe Başkanı Turan Kovancı ile bir grup vatandaş, Togg'un önünde zeybek oynadı.

Kavancı, yaptığı konuşmada, "Yapamazlar" dedikleri aracın tüm halka tanıtılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Melis Yıldız, araç gelince şaşırdığını, kendisi için sürpriz olduğunu kaydetti.

Bir süre alanda kalan Togg, daha sonra Beşkaza Meydanı'na götürüldü.

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