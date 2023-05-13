Muğla'da depremzede çocuklar için uçurtma etkinliği düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da "Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, depremzede öğrencilerin katılımıyla uçurtma etkinliği gerçekleştirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Menteşe ilçesi Açık Oto Pazarında yapılan etkinlikte, trafik ekipleriyle uçurtma uçuran öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, gazetecilere, hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bugün de uçurtma etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Özellikle deprem bölgesinden gelen çocukları biraz olsun sevindirmek adına depremzede öğrencilerle birlikte olmak istediklerini dile getiren Avcı, "Aynı zamanda trafik kuralları konusunda çocuklarımızı bilgilendirmek amacıyla da buradayız."dedi.

Avcı, öğrencilere yönelik etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

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