Muğla Valisi Tavlı, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Valilik hizmet binasına getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki aracı, vatandaşlar burada inceleme fırsatı buldu.



Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, aracın yanında fotoğraf çektirdi.





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