Muğla'da "Engelliler Haftası" etkinliği yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve aileleri gönüllü gençlerle buluştu.

Program kapsamında yöresel halk oyunları gösterisi, sportif faaliyetler, engelli bireyler el sanatları sergisi, resim sergisi ve ebru sanatı seramik atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, yaptığı konuşmada, engelli bireylere yönelik etkinliklerin, başta spor tesisleri olmak üzere gençlik merkezlerinde yıl boyu yapıldığını kaydetti.

Engelli bireyleri yaşamın içinde düşüncesiyle sosyalleşmelerine katkı sağladıklarını belirten Açıkbaş, çalışanların ve gönüllü gençlerin her daim engellilerin ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Engelli ailesi Bedriye Özsoy ise çocuğunun gençlik merkezi bünyesinde yürütülen faaliyetlerden yararlanmasından mutlu olduğunu belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.