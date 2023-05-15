Bodrum'daki cinayete ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gümbet Mahallesi'nde Mehmet Gülsüm'ün (41) başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, Gülsüm'ün eğlence mekanından 3 arkadaşıyla ayrıldığını belirledi.

Mehmet Gülsüm'ün M.İ. tarafından tabancayla vurulduğu, ardından yanındaki İ.B. ve Ö.S. ile olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.



Ekiplerin takibe aldığı 3 şüpheli, suç aleti tabancayla yakalandı.

Zanlı M.İ'nin, Gülsüm'ü tabancayla havaya ateş etmek isterken yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.



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