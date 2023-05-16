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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

AA

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapıların yıkımlarına devam ediliyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, imar ve kıyı kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali ve kaçak dolgu gibi usulsüzlüklerin tespiti için çalışma gerçekleştirdi.

Belediyeye gelen ihbarların da değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan Ortakent-Yahşi sahili ile Gümbet ve Güvercinlik mahallelerindeki kaçak iskele ve eğlence mekanı gibi yerlerde yıkım işlemleri sürdürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak binaların yıkımına kararlılıkla devam edildiğini bildirdi.

Kaçak yapıların tespiti için ekiplerin var gücüyle çalıştığını belirten Aras, şunları kaydetti:

"Tespitler, tutanak işlemleri, uyarılardan sonuç alınmadığı takdirde kendi ekiplerimizle yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili yasal bir süreç var ve belediye olarak bu sürece uymak zorundayız. Süreç tamamlandıktan sonra mülk sahipleri yıkım işlemini gerçekleştirmediği zaman ekiplerimiz konuya müdahil oluyor ve yıkım işlemini kendimiz gerçekleştiriyoruz."

Son 4 yılda 796 kaçak yapının yıkıldığı açıklanan turistik ilçede, son dönemde de çok sayıda imara aykırı bina yıkılmıştı.

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