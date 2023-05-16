Muğla'da engelliler askerlik heyecanı yaşadı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da askerlik yapamayan engelli vatandaşlar, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesindeki törene aileleriyle gelen 27 zihinsel ve bedensel engelli, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

Törende Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, bayrak geçişiyle de protokolü selamladı.

Muğla Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, engellilere bir gün de olsa temsili askerlik yaptırdıklarını söyledi.

Temsili askerlik uygulamasının Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olarak, dünyada ilk ve tek uygulama olması nedeniyle büyük önem kazandığını belirten Gemalmaz, "Bugün engelli kardeşlerimizin askerlik görevlerini yapmalarını, atalarının ve dedelerinin yaşadıkları duyguları yaşamalarını sağlamaya çalıştık. Hep birlikte yaşadığımız bu duygu seli, kurduğumuz güçlü gönül bağı ve sizinle aynı duygu ve düşünceleri paylaşmak içinizdeki heyecan, kararlılık ve başarma azmini görmek bizlere büyük bir manevi güç vermiştir." dedi.

Gemalmaz, engelli ailelerinin de her türlü güçlüğe göğüs gererek ve hiçbir karşılık beklemeden engelli çocuklarına destek olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Törende İl Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu tarafından hazırlanan gösteri ile arama kurtarma köpeğinin gösterisi büyük beğeni topladı.

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Mehmet Eriş, kurum müdürleri le engelli aileleri ve askeri erkan katıldı.

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