Bodrum'daki cinayete ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gümbet Mahallesi'nde Mehmet Gülsüm'ün (41) başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.İ. ile İ.B. ve Ö.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla'daki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesine götürülen zanlılardan M.İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümbet Mahallesi'nde önceki gün Mehmet Gülsüm'ün (41) başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş, Gülsüm'ün eğlence mekanından 3 arkadaşıyla ayrıldığı, M.İ. tarafından tabancayla vurulduğu, ardından yanındaki İ.B. ve Ö.S. ile olay yerinden ayrıldığı tespit edilerek 3 şüpheli tabancayla gözaltına alınmıştı.













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