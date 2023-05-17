Bodrum'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Tekerek'in (49) kullandığı 48 TE 357 plakalı motosiklet, Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu.



İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.





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