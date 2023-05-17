Marmaris'e Bahama bandıralı kruvaziyerle 480 turist geldi

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MUĞLA (AA) - Bahama bayraklı "Seabourn Encore​​​​​​​" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret etti.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 480 yolcu ile 460 mürettebat bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, kıyıdaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Çıktığı tur kapsamında Antalya Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Kos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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