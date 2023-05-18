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Muğla Valisi Tavlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

AA

Muğla Valisi Tavlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

MUĞLA) (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tavlı, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan topraklarını kurtarmak için Samsun'a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının aziz milletin ve ülke için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adım olduğunu ifade eden Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşgal kuvvetlerini vatanımızdan söküp atmak için milli iradenin, birlik ve beraberlik ruhunun, güçlü bir inancın doğduğu 19 Mayıs, aynı zamanda aziz milletimizin hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini, özgür iradesine her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. 104 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da ateşlenen meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmekte, bu ışığı yarınlara taşımak için hepimize özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir."

Mesajında özgürlüğün, egemenliğin ve Cumhuriyetin teminatı Türk Gençliğine de seslenen Tavlı, şöyle dev am etti:

"Bugün bizler, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizlerden beklentimiz kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız; bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz. Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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