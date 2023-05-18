Muğla'da genç aşçı adayları hünerlerini sergiledi

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MUĞLA (AA) - Muğla’da düzenlenen "Yöresel Türk Mutfağı Yemek Yarışması"nda Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi genç aşçılar, jüri önünde hünerlerini sergilendi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında yemek yarışması düzenlendi.

İl genelinde Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında çıraklık ve kalfalık programlarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı yemek yarışması, Menteşe Atatürk MTAL Turizm Uygulama Otelinin modern mutfağında gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kişisel ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak, motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya Bodrum, Dalaman, Fethiye ve Milas Mesleki Eğitim Merkezleri yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören 8 öğrenci, danışman öğretmenleri rehberliğinde jüri önünde hünerlerini sergiledi.

Yöresel Türk mutfağı kategorisinde yarışan öğrenciler tilkişenli palamut dolma, kuzu etli şevketi bostan, ayvalı kuzu sote, uskumru dolma olmak üzere göze ve damağa hitap eden 4 lezzeti, jüri önüne başarıyla çıkardı.

Alanında uzman jüri üyeleri, yarışmacıları "Ön hazırlık, uygulama aşaması, uygulama sonrası işlemler" olmak üzere 3 farklı aşamada değerlendirdi.

Yöresel lezzetlerin sergilendiği yarışmada, birinci Milas MESEM, ikinci Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası MESEM, üçüncü Dalaman MESEM oldu.

Yemek yarışmasında dereceye giren öğrencilere, ödül ve plaketleri takdim edildi.

Yöresel lezzetlerin modern mutfakla harmanlanarak sunulduğu yarışma sonunda tüm takımlar, yurt dışı hareketliliği programı ile ödüllendirilerek "Uluslararası Gastronomi Yarışmalarına" katılma hakkı kazandı.





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