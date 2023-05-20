Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Y.B. (28) ile D.K. (29) yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen ikili, daha sonra çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME) ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından ulaşılan iki kişi, mahsur kaldıkları alandan kurtarıldı.

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