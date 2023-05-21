DP Genel Başkanı Uysal, Muğla'da konuştu:

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MUĞLA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Sandığa gitmeyen vatandaşlarımızı sandığa taşımalıyız. Milletin kendi kaderine hükmettiği bir gün olması için 28 Mayıs'ı bu manada anlamlandırmalıyız." dedi.

Uysal, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesindeki seçim bürosunu ziyaret etti.

Seçim bürosunun önünde toplananlara hitap eden Uysal, hakikati, gerçekleri her noktada milletle buluşturmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Seçime çok kısa zaman kaldığını belirten Uysal, "İktidarın kaybedeceğine inancım tam. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu rejime, milletin büyük çoğunluğunun itirazı var. İşte o itirazı olan kitleleri sandıkta bir araya getirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Uysal, seçimin gençlerin ve kadınların seçimi olduğunu dile getirdi.

Kalan zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Uysal, "Sandığa gitmeyen vatandaşlarımızı sandığa taşımalıyız. Milletin kendi kaderine hükmettiği bir gün olması için 28 Mayıs'ı bu manada anlamlandırmalıyız. Tüm mücadele eden vatandaşlarımız, inancımız ve kararlılığımızda en küçük bir eksilme yapmadan mesafeyi açmalıyız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından DP İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Uysal, daha sonra Dalaman ve Ortaca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

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