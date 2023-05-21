Hacı Esmer Avcı Tenis Kupası'nda Maria Lourdes Carle şampiyon oldu

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MUĞLA (AA) - Bodrum'da düzenlenen Hacı Esmer Avcı Tenis Kupası'nın kadınlar finalinde, Irina Maria Bara'yı 2-0 yenen Maria Lourdes Carle şampiyonluğu elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vogue Hotel Supreme Bodrum kortlarında gerçekleştirilen Uluslararası Tenis Federasyonunun toplamda 85 bin dolar ödüllü turnuvasının 60 bin dolarlık kadınlar finalinde Irina Maria Bara'yı 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Maria Lourdes Carle, şampiyon oldu.

Profesyonel düzeydeki 11'inci şampiyonluğunu elde eden Arjantinli raket Carle ve turnuvayı ikinci tamamlayan Rumen sporcu Irina Maria Bara ödül töreninde, güzel hafta geçirdiklerini kortları, tesisi ve turnuvayı oldukça başarılı bulduklarını aktardı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise yaptığı konuşmada, ülkenin her bölgesinde turnuvalar yapıp dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek adına çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Sponsorlara ve turnuvaya katkıda bulunanlara teşekkür eden Durmuş, dereceye giren sporcuları kutladı.

Vogue Otel Supreme Bodrum Üst Yöneticisi Olga Toptygina da otelin kurucusu Turan Avcı'nın babaannesi Hacı Esmer Avcı adına düzenledikleri turnuvayı devam ettirmeyi planladıklarını, oteldeki 12 kortla tenis sporu ile ilgilenen gençlere destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hacı Esmer Avcı Tenis Kupası, 22-27 Mayıs'ta toplamda 25 bin dolar ödüllü erkekler turnuvasıyla devam edecek.

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