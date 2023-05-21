Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Deniz Turgut
Bodrumspor: Sousa, Hakan Özmert (Dk. 63 Erkan Değişmez), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 77 Umar Aminu), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 77 Burak Öksüz), Cenk Şen (Dk. 77 Eren Albayrak)
Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya, Traore (Dk. 82 Hikmet Çiftçi), Yasin Öztekin (Dk. 82 Kvasina), Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 82 Hasic), Ngalina (Dk. 82 Loue), Yalçın Kayan, Atınç Nukan
Goller: Dk. 70 Ngalina (Göztepe), Dk. 74 Samet Yalçın (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Üzeyir Ergün, Dk. 58 Hakan Özmert, Dk. 71 Samet Yalçın (Bodrumspor), Dk. 64 Atınç Nukan (Göztepe)
MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bodrumspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.