Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Deniz Turgut

Bodrumspor: Sousa, Hakan Özmert (Dk. 63 Erkan Değişmez), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 77 Umar Aminu), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 77 Burak Öksüz), Cenk Şen (Dk. 77 Eren Albayrak)



Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya, Traore (Dk. 82 Hikmet Çiftçi), Yasin Öztekin (Dk. 82 Kvasina), Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 82 Hasic), Ngalina (Dk. 82 Loue), Yalçın Kayan, Atınç Nukan

Goller: Dk. 70 Ngalina (Göztepe), Dk. 74 Samet Yalçın (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Üzeyir Ergün, Dk. 58 Hakan Özmert, Dk. 71 Samet Yalçın (Bodrumspor), Dk. 64 Atınç Nukan (Göztepe)







MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bodrumspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

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