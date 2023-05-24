Bodrumspor, play-off ilk turundaki Göztepe maçına odaklandı

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MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de play-off ilk turunda 26 Mayıs Cuma günü Göztepe'yi konuk edecek Bodrumspor, kritik maça odaklandı.

Takımının antrenmanı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör İsmet Taşdemir, sezon başından bu yana iyi oyun sergilediklerini söyledi.

Gösterdikleri mücadeleyle bulundukları yeri hak ettiklerini belirten Taşdemir, "Rakibimiz ne kadar iyi olursa olsun her maç çok farklı, final niteliğinde maçlar. Tek maç ve yenildiğiniz zaman da evinize dönüyorsunuz. Yönetimimizi, taraftarımızı sevindirdiğimizi biliyoruz. Sevincimizi ikiye katlayıp turu geçen taraf oluruz diye düşünüyorum." dedi.

Bodrumspor'un kalecisi Diogo Sousa da muhteşem bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Play-off'ta yer almaktan çok mutlu olduklarını vurgulayan Sousa, "Play-off'larda elimizden gelenin en iyisini yapıp çıkmak istiyoruz. İlk geldiğim günden beri burada inanılmaz mutluyum. Taraftarlardan, Bodrumspor çalışanlarından, oyunculardan inanılmaz keyifliyim. Bunun cevabını en iyi şekilde vermek istiyorum." diye konuştu.





- Hazırlıklar sürüyor

Yeşil-beyazlı oyuncular, karşılaşmanın hazırlıklarını ise Yalıçiftlik Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.



İsmet Taşdemir yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma ve kondisyon çalışan futbolcular, daha sonra pas üzerine yoğunlaştı.

Bodrumspor'da sakatlığı bulunan Onur Akbay antrenmana katılamazken, aynı sorunu yaşayan Samet Yalçın'ın durumunun ise maç gününe kadar netlik kazanacağı belirtildi.

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