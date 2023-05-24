Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça, Ula ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Datça, Ula ve Milas ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde arama köpekleri "Kont" ve "Kaptan" ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, kenevir tohumu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

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