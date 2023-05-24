Muğla açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ve Dalaman ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 96 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salında 50 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Dalaman ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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