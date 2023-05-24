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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 1 kilogram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin lira, 650 avro ve 50 dolar ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda 2 şüpheli hakkında da "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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