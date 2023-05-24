Bodrum'da 71 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313), İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekneyi durdurdu.

Teknedeki 71 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı şüphelisi bir kişi yakalandı.

Göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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