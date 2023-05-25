İnsansız su altı aracı PUSAT deniz canlılarının keşfinde kullanılacak

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MUĞLA (AA) - ÖMER KUNDAKÇI - TEKNOFEST 2023'te "İnsansız Sualtı Sistemleri" kategorisinde 400 takım arasından 4'üncü olan su altı keşif ve gözlem aracı PUSAT bilime hizmet edecek.

Pamukkale Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Takımı'nın (PUSAT) AR-GE çalışması su altı keşif ve gözlem aracı Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) gözetiminde Dalyan İztuzu sahilinde denendi. PUSAT'tan elde edilen görüntü ve veriler DEKAMER görevlilerince değerlendirilecek.

PUSAT Sualtı Teknolojileri ekibi Yiğit Turgut Argıtlı, Metin Baydarakçı, Ertuna Özderya ve Yusuf Güngör tarafından tasarlanan ve açık denizde yaklaşık 10 metre derinliğe kadar dalabilen PUSAT, bölgede yaşamını sürdüren deniz kaplumbağaları ve deniz canlılarının keşif ve gözleminde kullanılabilecek.

Sensörler ve kameralar yardımıyla su altında keşif gözlem amaçlı geliştirilen araç, su altı haritalama çalışmalarında kullanılabiliyor ve 8 motorla her eksende hareket edebiliyor.

Araç, üzerindeki kabloyla aldığı görüntüyü yüzey istasyonundaki bilgisayara anlık olarak görüntü aktarımı yaparken, cihaz üzerindeki batarya ile 2 ila 4 saat su altında kesintisiz çalışma ve veri kaydı yapıyor.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının deniz altındaki gizemli hayatını belgesel halinde görüntülemenin çok önemli olduğunu söyledi.

Pamukkale Üniversitesindeki su altı araştırmaları ekibinin denizaltı dronu denilebilecek bir cihazı geliştirdiğini dile getiren Kaska, "Cihazı deniz kaplumbağalarında nasıl kullanabileceğimizi test ediyoruz. Ekip, yuvaların veya kumsalın sıcaklığının, neminin kaydedildiği cihazlar gibi farklı cihazlar üzerinde de çalışıyor. Deniz kaplumbağalarının daha iyi korunabilmesi için bilimsel veri elde etme amaçlı bu cihazları bizim için geliştiriyorlar. Dolayısıyla biz de ileride bu geliştirilmiş teknolojileri burada kullanabileceğiz." dedi.

Proje sorumlusu Metin Baydarakçı, Pamukkale Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Takımı'nın 2019'da kurulduğunu, 4 kişilik takımın insansız su altı teknolojileri kategorisinde yarıştığını anlattı.

Teknofest 2023'te 400 takım arasından 4'üncülük derecesini elde ettiklerini belirten Baydarakçı, "İnsansız su altı otonom aracı geliştirmek üzere yolumuza devam ediyoruz. Aracımızın üretimi ilk etapta keşif ve gözlem amacıyla yapıldı. Daha sonra aracımızı çeşitli görevleri yapabilecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje sorumlusu Yiğit Turgut Argıtlı ise deniz kaplumbağalarının ve deniz canlılarının daha rahat izlenebilmesi ve akademik çalışmaların yapılabilmesi adına çalıştıklarını söyledi.

Argıtlı, AR-GE çalışmalarının daha kaliteli bir hale dönüştürülebilmesi için sponsorlara ve yatırımcılara ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

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