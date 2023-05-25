Muğla'da tekne motoru çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çok sayıda tekne motorunun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede çeşitli tarihlerde 8 teknenin motorunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin fiziki takibinin ardından kimlikleri belirlenen İ.Ö, D.Ö. ile A.Ö, yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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