Muğla'da bitkin halde bulunan çakal yavrusu tedavi altına alındı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bitkin halde bulunan çakal yavrusu tedavi altına alındı.

Gülağzı Mahallesi'nde tarlasının kenarında bir çakal yavrusunun bitkin halde yattığını gören çiftçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi.

Ekip üyeleri, hayvanı alarak tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yavrunun tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.