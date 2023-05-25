Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki polis memuru öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki polis memuru hayatını kaybetti.
Polis memuru Mustafa Pala (25) idaresindeki 48 EJ 503 plakalı motosiklet, Ula-Çiçekli kara yolu Yüksekokul Kavşağı'nda R.C'nin kullandığı 48 PL 644 plakalı otomobille çarpıştı.
Polis memuru Pala, çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Pala'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis memurunun cenazesi, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.