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ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta valileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylarını kullandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Konyaaltı Caddesi'nde bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Bedriye Bileydi Ortaokulu 1163 numaralı sandıkta oy verdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kocamustafendi İlköğretim Okulu'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, eşi Hatice Arslantaş ile Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1095 numaralı sandıkta tercihlerini yaptı.

Vali Arslantaş, seçimin demokratik ortamda en sağlıklı şekilde tamamlanması için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, sonuçların Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Isparta Valisi Aydın Baruş da oyunu Yılmaz Şener İlkokulu’ndaki 1325 numaralı sandıkta kullandı.



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