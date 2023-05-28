Muğla'da genç çift oylarını gelinlik ve damatlıkla kullandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde dünyaevine girecek genç çift, sandık başına gelinlik ve damatlığıyla geldi.



Ayşegül ve Hamza Demirel çifti, akşam saatlerinde yapılacak düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu'na geldi.

Çift, kayıtlı oldukları sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını kullandı.

Hamza Demirel, AA muhabirine, mutlu günlerinde vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Seçimin düğün günlerine denk gelmesinin kendileri için ayrı bir anı olduğunu anlatan Demirel, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Okulda oy kullanmaya gelen vatandaşlar da genç çifti alkışlayarak karşıladı, bazıları da onlarla fotoğraf çektirdi.

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