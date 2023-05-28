Bodrum'da oy kullanan seçmenler sahilde yoğunluk oluşturdu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullandıktan sonra sahilde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, Gümbet ile Kumbahçe, Paşatarlası, Torba ve Yahşi sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar sahilde güneşlendi, denize girdi, bazıları da su sporları yaptı.

Hareketlilik dronla da görüntülendi.

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