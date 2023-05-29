Muğla açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı. Hareket halindeyken durdurulan lastik bottaki 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan lastik botta 20 düzensiz göçmen tespit etti.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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