Muğla'da 76 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Dodurga Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belcediz mevkisinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan 76 düzensiz göçmen, karakola götürüldü.

Düzensiz göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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