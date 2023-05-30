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TAB Başkanı Ziya Şahin'den bal üretim alanlarının arttırılması çağrısı:

AA

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'de bal üretim alanlarının artırılması çağrısında bulundu.

TAB Başkanı Ziya Şahin'den bal üretim alanlarının arttırılması çağrısı:

MUĞLA (AA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'de bal üretim alanlarının artırılması çağrısında bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde katıldığı bir programın ardından gazetecilere açıklama yapan Şahin, ülkede çam balı denilince akla Ege ve Akdeniz bölgesinin geldiğini söyledi.

Çam balının dünyada yüzde 92'sinin Türkiye'de üretildiğini ifade eden Şahin, "Biz dünyaya sadece çam balı satıyoruz. Çam balını bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla geliştirip her ülkeye satabiliyorsak çam balı üretim alanlarımızı arttırmamız gerekiyor." dedi.

Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 100 bin hektarlık çam balı üretim alanı olduğunu, çam balı üretim alanlarından 40 bin ton çam balı hasat edildiğini kaydetti.

Üretimin daha da artabileceğini aktaran Şahin, "Son yıllarda üretim alanlarımız daraldı ama arılarımız çoğaldı. 2002 yılında Türkiye'de 3 milyon kovan arı var, kovan başına üretilen bal miktarı yaklaşık 20 kilogram. Şu anda ülkede 8 milyon kovan arı var ama kovan başına 14 kilogram bal üretiyoruz. Dolayısıyla üretim alanlarını arttırmadan arı sayısını arttırıyoruz. Bu nedenle TAB olarak bakanlığımıza çağrıda bulunuyoruz. Yeni üretim alanları istiyoruz. Özellikle çam balında başlamak üzere kestane, geven alanlarının arttırılmasını istiyoruz. Üretim alanlarının genişletilmesini, arıcılarıma mazot desteğinin tarımdaki gibi verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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