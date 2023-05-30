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Muğla'da bir kadın evinin balkonunda av tüfeğiyle öldürüldü

AA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir kadını evinin balkonunda av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da bir kadın evinin balkonunda av tüfeğiyle öldürüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir kadını evinin balkonunda av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Yangı Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan Hasret Çakır (41) gece saatlerinde evinin balkonundayken av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu ağır yarayandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Çakır, kurtarılamadı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma gerçekleştirdi.

Failin M.B. (48) olduğunu belirleyen ekipler, Bodrum ilçesine kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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