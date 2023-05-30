GÜNCELLEME - Muğla'da bir kadın evinin balkonunda av tüfeğiyle öldürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir kadının evinin balkonunda av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yangı Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan Hasret Çakır (41) gece saatlerinde evinin balkonundayken av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Çakır, kurtarılamadı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışma gerçekleştirdi.

Failin M.B. (48) olduğunu belirleyen ekipler, Bodrum ilçesine kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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