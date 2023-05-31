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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş sayısı her yıl artıyor

AA

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş sayısı her yıl artıyor

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütü uçuş sayısında, yılın ilk 5 ayında geçen seneye kıyasla yüzde 30'luk artış yaşandı.

Bölgeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

Yamaç paraşütüyle atlayarak Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı bulan tatilciler, yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, yıl başından bu yana yapılan yamaç paraşütü uçuş sayısının 40 bini geçtiğini söyledi.

Geçen sene Babadağ'dan 198 bin uçuş yapıldığını, bu yıl 200 binin üzerinde bir rakama ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Koçak, "Uçuş sayımızda geçen yıla kıyasla yılın ilk 5 ayında yüzde 30'luk artış var. Geçen sene ilk beş ayda yaklaşık 31 bin uçuş gerçekleşti. Hedeflerimiz çok yüksek olduğu için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Tüm zamanımızı tesise, uçuş pistlerine ve tanıtım etkinliklerine harcıyoruz." diye konuştu.

Koçak, maksimum verim için bölgenin ve Babadağ'ın tanıtımına önem verdiklerini, sosyal medyada etkin, tanınmış kişileri de ağırladıklarını anlattı.

Çalışmalarının sadece Babadağ'ın değil Fethiye ve ülkenin tanıtımına da katkı sağladığına dikkati çeken Koçak, "Yaptıklarımızı, Türkiye'nin dünyaya tanıtımı açısından milli bir tanıtım çabası olarak düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- Tatilcileri 350 pilot uçuruyor

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı İbrahim Arıkan, Babadağ'ın göz alıcı manzarasıyla dünyada en çok yamaç paraşütü uçuşu yapılan noktalar arasında olduğunu vurguladı.

Bölgede yaklaşık 350 yamaç paraşütü pilotunun uygulanan sıkı denetimlerle güvenli şekilde tatilcileri gökyüzüyle buluşturduğunu dile getiren Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçuş sayılarının artması için yamaç paraşütü pilotları olarak misafirleri memnun yolluyoruz. Artan uçuş sayısı sadece bize değil, turizm sektöründe yer alan tüm kollara fayda sağlıyor. Ülkemize daha fazla döviz girmesine katkı sunuyor. Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü uçuşlarında kayda alınan Ölüdeniz manzarası, Türkiye'nin tanıtım yüzleri arasında. Bu noktayı daha da yukarıya taşımak için biz de profesyonel olarak mücadele ediyoruz."

- "Unutamayacağım bir manzarayla karşılaştım"

Yamaç paraşütüyle uçuş yapan Duygu Köksal, bölgeye ilk kez tatile geldiğini, teleferikle çıktığı Babadağ'ın her durağında çok keyifli anlar geçirdiğini anlattı.

İlk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını ve unutamayacağı bir manzarayla karşılaştığını dile getiren Köksal, "Babadağ'a inanılmaz bir yatırım olmuş. Yedi yıldır profesyonel olarak geziyorum. Dünyada birçok noktaya gittim ama bu gibi bir tesisi hiçbir yerde görmedim. Bundan sonra her yıl tatilimi buradan start vererek yapmayı planlıyorum." diye konuştu.

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