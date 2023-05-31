Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Bodrum'da devam ediyor

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MUĞLA (AA) - Yelkende 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüyor.



Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Dragon Birliği, Türk Dragon Birliği ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen şampiyonaya Türkiye, İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya ve Belçika'dan 24 ekip, 100'e yakın yelkenci katılıyor.



Organizasyonun üçüncü gününde de dünyanın dört bir yanından gelen yelkenciler, kıyasıya mücadele verdi.



Arar Petrol AŞ sponsorluğunda gerçekleşen Dragon Dünya Şampiyonası için bir araya gelen yelkenciler, rekabette öne geçebilmek için tüm hünerlerini ortaya koyuyor.

Dünyanın en iyi yelkencilerinin "dragon" türü tekneleriyle mücadele ettikleri yarışmaya, İngiltere adına Kraliçe II. Elizabeth'in Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan Bluebottle adlı ikonik tekne de katılıyor.

Şampiyona 2 Haziran'da sona erecek.

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