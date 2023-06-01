Muğla'da kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güzelyurt ve Fevziye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, B.K. ve A.A'yı yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, 201 litre kaçak içki, 60 litre etil alkol, 60 litrelik alkol damıtma bidonu, doldurma hunisi, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, şarjör ve 9 ses fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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