Datça'da "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği yapıldı.

Datça Toplum Sağlığı Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kumluk plajından yat limanına kadar esnafları bilgilendirerek tütün ürünlerinin zararlarını anlattı.

Datça Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Abbas Akgün, tütün ürünlerinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle yılda ortalama 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, tütün salgınına karşı farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ise, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için bireysel anlamda bu sorunla mücadele etmenin her bireyin görevi olduğunu kaydetti.

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