Bodrum'da inşaat denetimleri sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs’ta başlayan inşaat yasakları kapsamında belediye tarafından denetim ve işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs-15 Ekim'de uygulanan "ağır iş makineleriyle yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına" yönelik yasaklar kapsamında çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim ve işlemlerine devam ediyor.

İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nün ilgili yazısı gereği, Bodrum’da yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan "ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin alınması." istendi.

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan ekipler, tespitler sonucu uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 293 firmaya işlem yaparken Kabahatler Kanununa istinaden para cezası uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirirken yasağı delen, kurallara uymayan, çalışmalarına ara vermeyen firmaların inşaatlarını mühürlemeye devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekiplerin denetimleri sonrası yaptıkları mühürleme işlemlerine rağmen bazı firmaların ısrarla kaba inşaat faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını, belediye ekiplerinin yetkileri dahilinde sıkı bir denetim gerçekleştirdiğini belirtti.

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