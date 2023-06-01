Menteşe Çocuk Bilim Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor

MUĞLA (AA) - Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı 1 yılda 21 bin 891 ziyaretçiyi ağırladı.

Menteşe'de çocukların bilimsel gelişimine katkı sağlayan bilim parkı, içerisindeki bilimsel deney setlerinin yanı sıra Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi ile de teknolojiye ve bilime meraklı gençlerin ilgi odağı oluyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, çocukların ve gençlerin bilim parkına olan ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

Bilim parkını yakın il ve ilçelerden gençlerin de ziyaret ettiğini belirten Gümüş, "Parkımız 1 yıl da 21 bin 891 ziyaretçiyi ağırladı. Bu çok önemli bir rakam. Zira çağımız bilim ve teknoloji çağı. Bu çağı gençlerimiz ancak bilimin ışığında ilerleyerek ve teknolojiyi yakından takip ederek yakalayabilirler." dedi.

Gümüş, park içindeki deney setleri ile çocukların eğlenerek öğrendiğini ifade etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.