Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Yatağan ilçelerinde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktaları ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.