Muğla'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda düzensiz göçmenin bölgede olduğunu belirledi.

Yapılan çalışma sonucunda ekiplerce yakalanan 88 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Düzensiz göçmenleri para karşılığı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.





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